Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

De Nederlandse huizenmarkt koelt af, maar wie hoopt op koopjes komt voorlopig bedrogen uit. In de regio’s waar het de afgelopen jaren het hardst ging – met name in en rond de grote steden – vlakt de stijging af of dalen de prijzen licht, terwijl delen van het land juist nog in een inhaalrace zitten. De “grote klap” blijft uit, maar de dynamiek is wél fundamenteel aan het veranderen.

Van hysterische biedingen naar lauwe markt

De tijd van twintig bezichtigingen op een avond en blind overbieden op een Funda‑foto is voorbij. Makelaars signaleren dat woningen langer te koop staan en dat kopers minder geneigd zijn direct boven de vraagprijs te bieden. Waar een paar jaar geleden elk huis vanzelf wegging, ligt nu de nadruk weer op een reële vraagprijs en een goede staat van onderhoud.

Huizenprijzen draaien de andere kant op: woon jij toevallig in een van deze dalende gebieden?

Toch is het beeld genuanceerd. Landelijk is er eerder sprake van een afvlakking dan van een brede prijsval. De gemiddelde koopwoning is nog altijd fors duurder dan voor de coronapandemie, en door het structurele woningtekort blijft de markt krap. De afkoeling zit vooral in de psychologische omslag: minder FOMO, meer twijfel en onderhandeling.

Randstad als kanarie in de kolenmijn

Het hardst merk je de omslag in en rond de grote steden, vooral in de Randstad. Juist daar waar de prijzen in recordtempo zijn opgelopen, is nu ruimte voor correctie. Appartementen en tussenwoningen in Amsterdam, Utrecht en populaire forenzenplaatsen leveren eerder een paar procent in dan dat er nog dubbele cijfers bij komen.

Voor veel huiseigenaren is dat even slikken: het idee dat je woning ieder jaar “gratis” tientallen duizenden euro’s meer waard wordt, is passé. Voor starters is het minder slecht nieuws. Minder concurrentie, minder investeerders, meer verkooptijd: de kans om zónder krankzinnige biedstrijd binnen te komen, wordt iets groter. Maar betaalbaar wordt het daarmee nog niet.

Ook in de oververhitte vinex‑gordels rond de steden zie je een vergelijkbare beweging. Huizen die een paar jaar geleden in één weekend weggingen, blijven nu weken of maanden online staan. Aan de randen van de markt – de minder courante locaties, de gehorige appartementen, de slecht geïsoleerde jaren‑70‑rijtjes – zijn lichte prijsdalingen inmiddels normaal.

Noord en Oost als laatbloeiers

Opmerkelijk genoeg is het beeld buiten de grote stedelijke regio’s minder eenzijdig. In delen van Noord- en Oost‑Nederland loopt de vraag nog achter de Randstad‑golf aan. Daar zijn de prijzen jarenlang relatief laag gebleven, waardoor er nu nog ruimte is voor verdere stijging. Hybride werken speelt daarbij een sleutelrol: wie maar twee dagen per week hoeft te reizen, kiest sneller voor meer vierkante meters verder van de Randstad.

Steden en dorpen met een redelijke spoorverbinding of goede snelwegverbindingen naar de Randstad profiteren. Voor veel kopers voelt een woning in Zwolle, Deventer of Assen nog altijd als “goedkoper alternatief” voor de Amsterdamse regio, ook al zijn de prijzen ook daar inmiddels flink opgelopen. De afkoeling is daar dus veel minder uitgesproken, soms zelfs nauwelijks zichtbaar.

Waarom dalen de prijzen juist daar?

Dat de afkoeling harder toeslaat in de oververhitte regio’s is logisch. Drie krachten spelen daar sterker dan elders:

Hogere hypotheekrente: De stijging van de rente heeft de maximale leencapaciteit van huishoudens beperkt. In gebieden waar de prijzen al opgerekt waren tot het maximum wat banken wilden financieren, snijdt een rente‑stijging direct in wat mensen kunnen bieden. Minder leenruimte betekent minder ruimte voor overbieden.

Meer aanbod op de markt: Juist in de dure regio’s komen extra woningen te koop. Beleggers die hun rendement zien teruglopen door regulering en hogere financieringskosten, dumpten de afgelopen tijd een deel van hun portefeuille. Doorstromers – jarenlang klem tussen koop- en verkoopbeslissing – durven weer te bewegen. Meer aanbod geeft kopers eindelijk wat lucht.

Veranderde verwachtingen: De mythe van de “onverslaanbare huizenmarkt” is doorgeprikt. Zolang iedereen ervan uitgaat dat prijzen alleen maar kunnen stijgen, is geen enkele prijs te gek. Zodra duidelijk wordt dat prijzen óók omlaag kunnen, slaat voorzichtigheid toe. Die omslag in sentiment voel je het eerst in de segmenten waar de lucht het dikst was.

Waar kun je nog relatief goedkoop wonen?

Wie de Randstad uit durft, krijgt nog steeds aanzienlijk meer huis voor zijn geld. Uit recente overzichten van gemiddelde prijzen per vierkante meter blijkt dat de goedkoopste gemeenten vooral in Groningen, Friesland en Limburg liggen. In plaatsen als Pekela, Kerkrade en Eemsdelta liggen de m²‑prijzen rond of net boven de 2.000 euro, terwijl Amsterdam en het Gooi daar ruim driemaal overheen gaan.

Het gaat daarbij vaak om kleinere steden en krimp- of herstructureringsgebieden, waar voorzieningen onder druk staan en de bevolkingsgroei achterblijft. Voor wie ruimte zoekt, hybride werkt en niet bang is voor een langere treinrit, kunnen deze regio’s echter interessant zijn: een rijtjeshuis met tuin in Oost‑Groningen of Zuid‑Limburg kost nog altijd minder dan een krap appartement in de Randstad.

Let wel: “goedkoop” is niet hetzelfde als “probleemloos”. In een aantal van de goedkoopste gemeenten spelen kwesties als vergrijzing, leegstand of een zwakkere regionale arbeidsmarkt. De echte winst zit daarom niet alleen in de aankoopprijs, maar in de combinatie van woning, baanperspectief en leefkwaliteit – wie alleen naar de m²‑prijs kijkt, koopt mogelijk goedkoop in en duur uit.

Top 5 goedkoopste gemeenten om te kopen (2026)

Wie m²‑prijzen naast elkaar legt, ziet dat je in sommige gemeenten nog altijd voor “Randstadse huurprijzen” een volledig huis koopt. Op basis van recente data over gemiddelde prijs per vierkante meter ziet de huidige top 5 goedkoopste gemeenten er zo uit:

Pekela (Groningen) – circa € 1.995 per m²: Kleine gemeente in Oost‑Groningen; veel ruimte, maar ook demografische krimp en een relatief zwakke arbeidsmarkt.

Kerkrade (Limburg) – circa € 2.040 per m²: Stedelijk gebied in Zuid‑Limburg, met lage koopprijzen maar ook bovengemiddelde werkloosheid en structurele vergrijzing.

Eemsdelta (Groningen) – circa € 2.119 per m²: Bekend van aardbevingsproblematiek; huizen zijn relatief goedkoop, maar waardevastheid en versterkingsdossiers vragen extra aandacht.

Het Hogeland (Groningen) – circa € 2.151 per m²: Uitgesproken plattelandsregio met prachtige ruimte en lage prijzen, maar beperkte werkgelegenheid en voorzieningen.

Brunssum (Limburg) – circa € 2.160 per m²: Voormalige mijnstreek met relatief betaalbare eengezinswoningen en gemengde reputatie; woonkwaliteit verschilt sterk per wijk.

Politiek beleid als sluipende factor

Impopulair maar bepalend: de overheid heeft de spelregels in en rond de woningmarkt de afgelopen jaren stevig aangepast. Strengere regels voor verhuur in de vrije sector, opkoopbescherming in veel gemeenten en nieuwe plannen om buy‑to‑let minder aantrekkelijk te maken, drukken vooral op de rendementen van beleggers. Dat verlaagt de vraag in populaire segmenten in grote steden.

Tegelijk blijft de politiek steken in grote woorden over “bouwen, bouwen, bouwen”, terwijl de realiteit weerbarstig is. Stikstofregels, hoge bouwkosten en lange procedures vertragen de nieuwbouw. Daardoor wordt de fundamentele schaarste niet snel opgelost, hoeveel woondeals en afspraken er ook op papier bestaan. De huidige afkoeling is dus geen structurele oplossing, maar een tussenfase.

Wat betekent dit voor kopers?

Voor potentiële kopers is dit het moment om minder in paniek te handelen, maar ook niet te wachten op een crash die mogelijk nooit komt. In de Randstad en omliggende regio’s is de onderhandelingsruimte groter dan in jaren; een lagere prijs of betere voorwaarden (zoals ontbindende voorwaarden) zijn vaker bespreekbaar. Daar staat tegenover dat de hogere rente de maandlasten drukt als een natte deken.

Wie flexibel is in locatie, kan nog steeds een prijsvoordeel halen buiten de meest populaire regio’s. Maar de aanname dat “buiten de Randstad alles goedkoop is” klopt niet meer. Juist in aantrekkelijke middelgrote steden en goed bereikbare plattelandsregio’s lopen prijzen snel op, omdat ze fungeren als uitwijkhaven voor gefrustreerde Randstad‑zoekers.

Wat betekent dit voor verkopers?

Voor verkopers is de omslag confronterend. Een “Funda‑advertentie en klaar”‑strategie werkt steeds minder goed. De presentatie, de staat van onderhoud en vooral een realistische vraagprijs worden weer cruciaal. Wie vasthoudt aan de piekprijzen uit 2022, kijkt al snel aan tegen maanden stilstand en prijsverlagingen.

Tegelijk blijft het voor veel doorstromers een gunstig moment: je verkoopt nog steeds in een krappe markt, en je koopt in een omgeving waar de onderhandelingsruimte toeneemt. Voor wie uit de Randstad vertrekt naar een goedkopere regio, kan de huidige fase zelfs een relatief zeldzaam moment van “dubbel voordeel” zijn: hoog verkopen, relatief lager instappen.

Afkoeling is nog geen opluchting

De conclusie is ongemakkelijk: de Nederlandse huizenmarkt koelt af, maar ontspant niet. De ergste oververhitting wordt uit de prijzen geperst, vooral in de gebieden waar de bubbel het grootst was. Voor starters en middeninkomens voelt dat toch nauwelijks als opluchting. De combinatie van hoge prijzen, hogere rente en een hardnekkig woningtekort blijft de toegang tot een betaalbare koopwoning beperken.

Zonder structurele hervormingen – van huurmarkt tot belastingstelsel en bouwbeleid – blijft de huidige afkoeling een voetnoot in een veel groter verhaal. De markt zucht even uit, maar de fundamentele spanning tussen vraag en aanbod is nog lang niet weg.