Ebusco keldert 76 procent na nieuwe faillissementsdreiging

DEURNE (ANP) - Het aandeel van elektrische bussenfabrikant Ebusco is woensdagochtend in elkaar gestort, nadat duidelijk werd dat het bedrijf opnieuw in acute geldproblemen verkeert. Ebusco ging, na een vertraagde opening, 76 procent onderuit. Het aandeel ging van 58 cent naar 14 cent, het laagste niveau ooit.

Een toeleverancier heeft als gevolg van niet betaalde rekeningen een faillissementsaanvraag ingediend voor Ebusco, waarvan de rechtszaak komende dinsdag is. Daardoor is Ebusco "afhankelijk van een aanzienlijke kapitaalinjectie op korte termijn."

Zorgen over het voortbestaan van het bedrijf, veroorzaakt door productieproblemen, tegenvallende verkopen, rechtszaken en geldgebrek, hebben de beurskoers het afgelopen jaar fors doen kelderen.

Ebusco ging in oktober 2021 voor 23 euro per aandeel naar de beurs, waarna de koers gestaag omlaag ging. Verschillende grootaandeelhouders, onder wie oprichter Peter Bijvelds, hebben hun belangen in Ebusco de afgelopen jaren flink afgebouwd.