Meerdere doden bij Russische aanvallen in Oekraïne

KYIV (ANP/DPA) - Door Russische beschietingen zijn dit weekend zeker zeven mensen gedood in de door Oekraïne gecontroleerde delen van de regio's Donetsk en Cherson. Meer dan twintig mensen raakten gewond, meldden lokale autoriteiten zondag.

Volgens de regionale besturen zijn vijf mensen omgekomen en elf gewond geraakt in verschillende steden in Donetsk. In Cherson zijn twee doden gevallen en tien mensen gewond geraakt.

De stad Cherson, die nog steeds onder controle van Kyiv staat, kwam zondagochtend opnieuw onder vuur te liggen. Bij de aanvallen van zaterdag zouden ook een brug, gasleiding en meerdere voertuigen zijn beschadigd.

Rusland heeft grote delen van Donetsk en Cherson bezet en blijft zich inspannen om ze volledig in te nemen. In 2022 verklaarde Rusland de beide regio's tot Russisch grondgebied, samen met Zaporizja en Loehansk.