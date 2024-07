Meerdere kandidaten willen Eurocommissaris worden, zegt Schoof

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe Europese Commissie wordt binnenkort samengesteld en meerdere kandidaten hebben al interesse getoond voor de vacature die Nederland moet opvullen. Dat zei minister-president Dick Schoof tijdens de persconferentie na zijn eerste ministerraad. CDA'er Wopke Hoekstra is momenteel Eurocommissaris voor klimaat en Schoof noemde hem per ongeluk een "uitstekende kandidaat", wat hij vervolgens snel verbetert naar "uitstekende commissaris".

Momenteel is in Brussel nog een "omgevingsverkenning" gaande, zegt Schoof. Die gaat over de vraag welke vacature elke lidstaat in de commissie mag opvullen. Dat gebeurt nu "nog allemaal een beetje aftastend en informeel", zegt hij. Ursula von der Leyen wordt waarschijnlijk nogmaals de voorzitter van de commissie, maar dat is formeel nog niet beklonken. Pas daarna kunnen besluiten worden genomen, zegt Schoof.

Frans Timmermans was vicevoorzitter van de commissie tot hij vorig jaar lijsttrekker werd voor GroenLinks-PvdA. Nederland kan daarom niet nog een keer zo'n zware post opeisen, zegt Schoof. Maar de premier is ook niet van plan om zich te laten "wegdrukken" in een onbelangrijke post. "Niet de grootste en niet de kleinste", is zijn voornemen.