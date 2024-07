Nieuwe Britse premier Starmer verdeelt topfuncties

LONDEN (ANP/RTR) - De nieuwe Britse premier Keir Starmer heeft op zijn eerste werkdag topfuncties verdeeld onder leden van zijn partij Labour. Angela Rayner wordt de nieuwe vicepremier, en Rachel Reeves de eerste vrouwelijke minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk.

David Lammy gaat de functie van minister van Buitenlandse Zaken bekleden, en John Healey wordt de nieuwe minister van Defensie. Zij hebben gezegd Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland en te pleiten voor een wapenstilstand in de Gazastrook. Yvette Cooper krijgt de leiding over het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat onder meer over immigratie gaat.

Er zijn geen verrassingen in de benoemingen. Starmer heeft zijn partijgenoten ministersfuncties gegeven op beleidsterreinen waar die zich als oppositieleden al mee bezighielden. Starmer heeft beloofd dat zijn regering het Britse volk gaat "dienen" en zal zorgen voor politieke stabiliteit na veertien roerige jaren onder leiding van de Conservatieve Partij.