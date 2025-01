TEL AVIV (ANP) - Zeker vier mensen zijn gewond geraakt door een steekpartij in Tel Aviv. De dader is doodgeschoten, bericht nieuwssite Times of Israel. De politie gaat uit van een terreurdaad.

De slachtoffers, vier mannen, zijn neergestoken op verschillende locaties. Over de identiteit van de aanvaller is nog niets bekendgemaakt.