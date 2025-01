Nog één Nederlander wil weg uit de Gazastrook

DEN HAAG (ANP) - In de Gazastrook verblijft nog één Nederlander die weg wil uit de verwoeste Palestijnse kuststrook. Israël laat hem om veiligheidsredenen niet vertrekken, zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Vier andere Nederlanders willen om familieredenen in de Gazastrook blijven, zei de minister.

Waarom Israël de Nederlander niet wil laten gaan blijft onduidelijk. Veldkamp zegt druk op de Israëlische autoriteiten te zetten om de man te laten gaan. Het gaat om Abed al Attar uit Almere die sinds het begin van de oorlog op 7 oktober 2023 vastzit in Gaza. Hij was daar om een bruiloft bij te wonen. Binnenkort is er een rechtszaak in Jeruzalem om de 33-jarige man vrij te krijgen.

"Voor deze persoon zet ik mij telkens in. We hebben die zaak zeer goed in beeld", zei de minister dinsdag in een debat over het Midden-Oosten. In november hebben nog twee Nederlanders Gaza kunnen verlaten. Ongeveer honderd mensen zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken geholpen om tijdens de oorlog het gebied te verlaten.