Politie VK arresteert demonstranten bij Labour-conferentie

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 3:31
anp290925005 1
LIVERPOOL (ANP) - De Britse politie heeft zondag tientallen mensen opgepakt in Liverpool buiten de jaarlijkse conferentie van de Labour-partij. Ze protesteerden daar tegen het regeringsverbod op de actiegroep Palestine Action.
Bij de demonstratie waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Volgens de BBC hielden ze borden vast met teksten als "Ik ben tegen genocide. Ik steun Palestine Action".
De Britse regering bestempelde Palestine Action in april als terroristische organisatie, nadat leden van de groep een luchtmachtbasis waren binnengedrongen en vliegtuigen hadden beklad uit protest tegen de Britse steun aan Israël.
Burgerrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en Amnesty International hebben het verbod veroordeeld.
