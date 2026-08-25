Meeste Duitse scholieren weer thuis na busongeluk in Nederland

WEZEP (ANP) - Bijna alle Duitse scholieren zijn weer thuis na een busongeluk in Nederland, meldt de Duitse krant Kieler Nachrichten. Zij zaten maandag in een touringcar die op de A28 bij Wezep tegen een bestelbus reed en vervolgens op de andere weghelft belandde.

De meeste scholieren werden diezelfde dag door hun ouders opgehaald of keerden met vervangend busverkeer terug, aldus de schooldirecteur tegen de krant. Hij meldt dat twee leerlingen de nacht hebben doorgebracht in het ziekenhuis. Na het ongeluk werden zestien mensen naar het ziekenhuis gebracht.

De leerlingen keerden in de loop van de avond naar huis. Het gaat naar omstandigheden goed met ze, "voor zover dat mogelijk is met snijwonden en kneuzingen". Een klein aantal scholieren wilde niet direct naar huis. De directeur zegt dat de getroffenen psychologische hulp aangeboden krijgen.

De bus vervoerde twee klassen van een middelbare school in Schönberg, bijna 100 kilometer ten noorden van Hamburg. De 54 scholieren en vier leraren waren op weg naar Parijs.