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Inbraak bij brandweerkazerne in Benthuizen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 11:31
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BENTHUIZEN (ANP) - Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen, een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn. Volgens een woordvoerder van de politie is daarbij een ruit ingegooid en zijn er spullen gestolen.
Dit jaar zijn er al zeker zestig inbraken bij brandweerkazernes of pogingen daartoe geweest. De inbrekers maken geregeld reddingsgereedschap buit. Dat wordt dan weer gebruikt bij inbraken bij onder andere juweliers en elektronicawinkels. De brandweer gebruikt dergelijk materiaal om bijvoorbeeld autodeuren en liften mee open te breken.
De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien bij de brandweerkazerne in Benthuizen. De inbraak vond plaats tussen middernacht en 05.00 uur dinsdagochtend.
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