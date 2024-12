Meeste eindejaarsevenementen in grote steden gaan door

ARNHEM (ANP) - De geplande eindejaarsevenementen en vuurwerkshows in de grote steden lijken vooralsnog door te gaan, blijkt uit een rondgang van het ANP. In Arnhem waait het volgens een woordvoerder "niet erg hard" waardoor op een verantwoorde manier een vuurwerkshow kan worden gehouden.

In Eindhoven gaat het eindejaarsfeest zeker door. 'We beslissen wel pas op het laatste moment of dat met of zonder vuurwerk is, maar de festiviteiten gaan door", zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam lijkt te kunnen doorgaan, zei een woordvoerder van de organisatie eerder dinsdag.

In Amsterdam, waar in de stad een lichtshow en in Weesp een vuurwerkshow gepland staat, beslist de gemeente rond 19.00 uur oudjaarsavond of de shows door kunnen gaan. In Utrecht en Den Haag staan vuurwerkvrije aftelmomenten gepland met artiesten en een lichtshow. Die evenementen gaan ook door.

In andere plaatsen zijn wel verschillende evenementen rondom de jaarwisseling afgelast door de harde wind. De jaarlijkse vreugdevuren op de stranden in Scheveningen en Duindorp in Den Haag zijn uit voorzorg maandag al afgestoken, In Floradorp in Amsterdam-Noord en de Friese gemeente Waadhoeke zijn ze afgelast. Ook meerdere nieuwjaarsduiken, waaronder de grootste in Scheveningen, gaan op 1 januari niet door.