Vader verdacht van doden 12-jarige zoon in Groningen, blijft vast

GRONINGEN (ANP) - De 45-jarige man die zondag in Groningen is aangehouden op verdenking van het doden van een 12-jarige jongen, is de vader van het slachtoffer. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag, na de voorgeleiding van de man aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij de komende veertien dagen in voorarrest blijft.

Het lichaam van de jongen werd zondagmiddag aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. De jongen woonde in Amsterdam. De politie hield zijn vader ter plaatse aan.

De nabestaanden van de jongen worden bijgestaan door Namens de Familie. "De familie is volledig verslagen en intens verdrietig", aldus een woordvoerder van de organisatie.