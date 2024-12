Amerikaans hof laat deal in stand met vermeend brein achter 9/11

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaans militair gerechtshof laat een juridische deal in stand met Khalid Sheikh Mohammed en twee medeverdachten van de aanslagen van 11 september 2001, melden Amerikaanse media. Met de overeenkomst kan het vermeende brein achter de aanslagen de doodstraf ontlopen.

Aanklagers kondigden afgelopen zomer aan dat een deal was gesloten om de zaak te kunnen afronden. De verdachten zouden schuld bekennen en in ruil daarvoor maximaal levenslang krijgen.

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, is tegen de deal en greep enkele dagen later in door de overeenkomst in te trekken. In november oordeelde een militaire rechtbank al dat de minister daarmee zijn bevoegdheden te buiten ging.

Bij de terreurdaden in 2001 kwamen duizenden mensen om het leven. Terroristen gebruikten gekaapte vliegtuigen om aanslagen te plegen. Twee vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers in New York. De drie verdachten zitten sinds 2003 vast in gevangenenkamp Guantánamo Bay.