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Meeste leiders EU-parlement roepen op tot samenwerking

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:20
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STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid in het Europees Parlement zegt te willen samenwerken om de plannen aangekondigd in de State of the Union van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, uit te voeren. Dat zeiden de leiders van de Europese Volkspartij (EVP), de sociaaldemocraten (S&D), Renew en de Groene Fractie in het debat na de speech. In de speech werden politieke plannen voor het aankomende jaar aangekondigd.
"Laten we niet wachten, laten we handelen", zei Manfred Weber, leider van de grootste partijgroep EVP. "We kunnen het alleen samen." Hij riep daarbij ook partijen op om "alsjeblieft te stoppen met populistisch te doen".
Iratxe García Pérez, leider van de tweede partij S&D, wil dat "woorden worden omgezet in acties". Daarbij deed ze ook een oproep die gericht leek op de EVP om "niet naar extreemrechts te kijken, maar samen vooruit te gaan". Dat leverde haar zowel applaus als gejoel uit de zaal op.
"Zwakke leider"
De leiders voor Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH), de derde en vierde partijgroep en beide uiterst rechts, benadrukten in hun speech juist verschillen. Zo had Jordan Bardella (Patriotten) het over twee verschillende Europa's en noemde Patryk Jaki (ECH) Von der Leyen een "zwakke leider".
Valérie Hayer van het liberale Renew benadrukte het belang voor de pro-Europese partijen om de band met elkaar te herstellen, om zo plannen te kunnen uitvoeren "zonder de extremen". Ook Terry Reintke van de Groene Fractie deed die oproep tot vereniging.
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