Eis 17,5 jaar cel tegen man uit Arkel voor leidersrol IS in Syrië

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 17,5 jaar cel geëist tegen de 41-jarige Ayham A. uit het Zuid-Hollandse Arkel voor zijn prominente rol in de terroristische organisatie IS in zijn vaderland Syrië.

Volgens het OM was A. de veiligheidschef van IS in het zuiden van de hoofdstad Damascus in de periode 2013-2018 en op die manier volop betrokken bij het uiterst gewelddadige, bloedige schrikbewind van de gevreesde terreurorganisatie.

A. werd in januari 2023 opgepakt. In 2019 heeft hij in Nederland asiel aangevraagd. In 2020 vestigde hij zich in Arkel. Justitie in Nederland begon een onderzoek tegen de man op basis van informatie van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting. A. zegt dat getuigen hem verwarren met andere personen en ontkent de beschuldigingen.