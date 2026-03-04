ECONOMIE
Meeste lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen zijn man

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 6:27
anp040326042 1
DEN HAAG (ANP) - De meeste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn man. Dat analyseerde stichting Stem op een Vrouw op basis van de kieslijsten. Het gaat om bijna 70 procent, tegenover iets meer dan 30 procent vrouwen. Ook op vrijwel elke andere plek op de lijsten staan meer mannen dan vrouwen. In 38 procent van de kieslijsten staat een vrouw op nummer 2.
"Ik schrok van de cijfers. Ik had verwacht dat het aandeel vrouwen hoger zou zijn, zeker op plek 2", vertelt Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. "Dit is slecht voor ons allemaal, want juist in de raad worden beslissingen genomen die invloed hebben op ons dagelijks leven."
Een derde van alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen is vrouw. Van de bijna 62.000 kandidaten die zich verkiesbaar stellen, zijn 34 non-binair of genderqueer. Zij identificeren zich niet als vrouw of man. De rest van de kandidaten is man.
"Door slim te stemmen op vrouwen - niet automatisch op de eerste vrouw, maar juist wat lager - kunnen we alsnog zorgen voor meer vrouwen in de raad." Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen door "slim stemmen op vrouwen" volgens Stem op een Vrouw 459 extra vrouwen in gemeenteraden.
