Doden en gewonden bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon

BEIROET (ANP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen op twee steden ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zes mensen omgekomen. Dat maakte het Libanese ministerie van Volksgezondheid woensdag bekend.

In een persbericht laat het ministerie weten dat "volgens een voorlopige telling bij aanvallen van de Israëlische vijand op de regio's Aramoun en Saadiyat zes doden en acht gewonden" zijn gevallen.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldde dat luchtaanvallen woensdagochtend een woongebouw van vier verdiepingen in de oostelijke stad Baalbek troffen. Daarbij vielen volgens het persbureau vier doden en zes gewonden. Reddingsteams zijn bezig gezinnen onder het puin vandaan te halen, aldus het persbureau. En in Hazmieh, in de zuidoostelijke buitenwijken van Beiroet, heeft een Israëlische luchtaanval een hotel getroffen, meldde NNA.

Kort daarvoor had het Israëlische leger nog opgeroepen tot de evacuatie van zestien dorpen in het zuiden van Libanon, waar het eerder al doelen van Hezbollah onder vuur heeft genomen.