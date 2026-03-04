ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 6:28
anp040326043 1
BEIROET (ANP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen op twee steden ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zes mensen omgekomen. Dat maakte het Libanese ministerie van Volksgezondheid woensdag bekend.
In een persbericht laat het ministerie weten dat "volgens een voorlopige telling bij aanvallen van de Israëlische vijand op de regio's Aramoun en Saadiyat zes doden en acht gewonden" zijn gevallen.
Het Libanese staatspersbureau NNA meldde dat luchtaanvallen woensdagochtend een woongebouw van vier verdiepingen in de oostelijke stad Baalbek troffen. Daarbij vielen volgens het persbureau vier doden en zes gewonden. Reddingsteams zijn bezig gezinnen onder het puin vandaan te halen, aldus het persbureau. En in Hazmieh, in de zuidoostelijke buitenwijken van Beiroet, heeft een Israëlische luchtaanval een hotel getroffen, meldde NNA.
Kort daarvoor had het Israëlische leger nog opgeroepen tot de evacuatie van zestien dorpen in het zuiden van Libanon, waar het eerder al doelen van Hezbollah onder vuur heeft genomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

ANP-464962600

“Alle moeflons zijn in zeven maanden tijd opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit”

f541b298-d12a-474c-8707-b0b740bc67b8_w960_r1.5_fpx45_fpy50

Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

294872380_m

8 feiten over honden waar je van op kijkt

Loading