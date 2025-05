Meeste Nederlanders vinden de Nationale Herdenking belangrijk

AMSTERDAM (ANP) - Tachtig procent van de Nederlanders vindt de Nationale Herdenking op 4 mei belangrijk of heel belangrijk. Maar het aandeel dat de herdenking heel belangrijk vindt, is dit jaar iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op basis van het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek.

Vorig jaar vond 41 procent de Nationale Herdenking nog heel belangrijk, dit jaar is dat 38 procent. Een woordvoerder van het Nationaal Comité meldt dat er geen wetenschappelijke verklaring voor is, maar dat het mogelijk komt doordat de demografie van de samenleving verandert en de eerste generatie oorlogsslachtoffers uitsterft. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt Bevrijdingsdag op 5 mei belangrijk of heel belangrijk.

Meer deelnemers dan vorig jaar gaven aan te herdenken uit angst dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog opnieuw kan gebeuren, namelijk 64 procent tegenover 58 procent in 2024.