Voor €39 eten als een vorst? Dit zijn de 10 goedkoopste Michelin-restaurants in Nederland

De nieuwe Michelin-gids is weer uit. Wil je weleens proeven hoe een Michelinster smaakt, maar heb je geen zin in een rekening van honderden euro's, dan ben je hier aan het juiste adres.

De Achterhoek

Uit de 119 Nederlandse sterrenrestaurants stelde Michelin zelf een top 10 samen van zaken waar je het goedkoopst kunt eten . Bovenaan staat Olde Marckt in Aalten, diep in de Achterhoek.

Voor 39 euro per persoon krijg je daar een lunch met een voor- en hoofdgerecht, voorafgegaan door twee amuses. De gerechten wisselen, en een ervan is hamachi, een Japanse vis, met basilicum en tomaat die hierboven staat te pronken.

Exquise groente en fruit in Amsterdam

Wie een volwaardig driegangenmenu wil, kan terecht bij Choux in Amsterdam. Daar bestaan de gerechten voor 90 procent uit groenten en fruit. Michelin spreekt van "een wervelend meergangenmenu" dat "diep, levendig en eigenzinnig" is. Het menu kost 52,50 euro, op voorwaarde dat je het theatermenu neemt en om 20.00 uur klaar bent. Naar het theater gaan is overigens niet verplicht.

Vijf van de tien goedkoopste sterrenzaken liggen in Amsterdam. De duurste in het lijstje, Brass Boer Thuis in Zwolle en Cheval Blanc in Heemstede, vragen 80 euro voor drie gangen à la carte.