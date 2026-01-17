Steeds meer Nederlanders slaan de fooi over , en dat is slecht nieuws voor de horeca. Fooi is hier nooit een harde plicht geweest, maar wél een belangrijk smeermiddel voor een sector met krappe marges en personeelstekorten. Misschien ken je iemand die in de hporeca werkt. Dan weet je: het is hard werken voor weinig geld

Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar blijkt dat inmiddels een op de zeven bezoekers helemaal geen fooi meer geeft na een horecabezoek. Tegelijk vindt ruim een derde van de restaurantbezoekers dat fooien eigenlijk afgeschaft zouden moeten worden.

Digitalisering versterkt die trend. Wie contactloos betaalt, heeft vaak afgerekend voordat hij beseft dat hij de fooi is vergeten, signaleert FNV Horeca. Betaalsystemen met een standaard fooischerm (0, 5, 10 of 20 procent) proberen dat te repareren, maar roepen ook irritatie op: gasten ervaren het als opdringerig als niet zij, maar het pinapparaat om extra geld vraagt.

Voor medewerkers telt elke euro echter mee. In een Amsterdams café waar gasten bij het pinnen automatisch een fooienoptie zien, kiest “bijna iedereen” digitaal voor 20 procent, vertelt de eigenaar; voor zijn team “telt het lekker aan op een dag”. De vraag is dus niet óf we nog fooi geven, maar of we ons ongemak belangrijker vinden dan de waardering – en het inkomen – van mensen die ons eten en drinken verzorgen.[