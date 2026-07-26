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Merz bij herdenking aanslag Berlijn: geen plaats voor extremisten

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 17:36
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BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU) heeft aangekondigd dat hij vastberaden zal optreden tegen extremisten. "Deze criminelen, deze extremisten, hebben geen plaats in de samenleving," zei de bondskanselier vlak voor een herdenkingsdienst van de aanslag bij de Pride in Berlijn, aldus Duitse media waaronder de krant Tagesspiegel.
Merz verklaarde tijdens de dienst in de Marienkirche in Berlijn dat zijn gedachten uitgaan naar "de slachtoffers van deze terroristische aanslag" van zaterdagavond en wenste alle 29 gewonden een spoedig herstel toe. Tussen de 8000 en 10.000 mensen woonden de dienst bij, schatte Tagesspiegel.
De bondskanselier richtte zich ook tot de queergemeenschap en bedankte de deelnemers aan de Christopher Street Day-parades in Berlijn en de rest van Duitsland. "Laat je niet intimideren. Deze daden hebben maar één doel: onze samenleving verdelen," zei Merz. "We zijn met meer en we zijn sterker."
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