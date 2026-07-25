Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

Koffers gepakt, vlucht geboekt, hotel geregeld. Je paspoort ligt klaar in je handbagage en is nog geldig. Alles loopt op rolletjes toch? Niet als je bestemming Marokko, Egypte, Thailand, Bali of Cuba heet. Want bij deze populaire vakantielanden kan een niet verlopen paspoort je alsnog bij de gate laten staan.

Het probleem zit ‘m niet in de vervaldatum zelf, maar in wat er van je paspoort wordt geëist. Een flink aantal landen buiten de Europese Unie wil namelijk dat je reisdocument na aankomst nog minimaal een half jaar geldig is. Is je paspoort over vijf maanden verlopen, dan telt dat voor de meeste luchtvaartmaatschappijen al als ongeldig voor die reis. Het gevolg: geen instapkaart, geen vakantie en rechtsomkeert naar huis.

Deze bekende vakantielanden staan op de lijst

En het gaat écht niet om verre, onbekende oorden. Onder de landen die deze eis stellen, zitten favorieten van menig Nederlandse reiziger: Marokko, Egypte, Thailand, Cuba, Indonesië (Bali!), de Malediven en Suriname. Daarnaast hanteren ook Jordanië, Oman, Argentinië, Cambodja, Tanzania, Laos, Taiwan en Ghana deze regel. De eis geldt meestal voor zowel de heen- als de terugreis, dus reken vanaf je laatste reisdag terug, niet vanaf de dag van vertrek.

China maakt het nóg ingewikkelder

Bij sommige landen, zoals China, hangt de vereiste geldigheidsduur zelfs samen met je visum. Hoe lang je precies in het land mag blijven, bepaalt dus mede hoe lang je paspoort nog geldig moet zijn. Reden temeer om dit ruim voor vertrek te checken bij de ambassade van je bestemming.

Waarom eigenlijk?

Landen stellen deze eis omdat ze willen voorkomen dat toeristen met een bijna verlopen paspoort in de problemen komen, bijvoorbeeld als een reis onverwacht langer duurt. Logisch, maar voor jou als reiziger betekent het vooral: op tijd checken.

En dan is er nog het rijbewijs

Denk je met je rijbewijs de grens over te kunnen glippen? Vergeet het maar. Een rijbewijs geldt nergens als officieel identiteitsbewijs op reis. Je hebt altijd een paspoort of, in veel Europese landen, een identiteitskaart nodig; ook als je naar een land binnen de Schengenzone reist zonder grenscontrole.

Check dit vóór je op het vliegveld staat

De beste tip? Pak je paspoort er nu bij, tel de maanden tot de vervaldatum, en vergelijk dat met je terugreisdatum. Zit je onder de zes maanden marge en ga je binnenkort op vakantie naar één van bovenstaande landen? Dan is het tijd om naar een spoedaanvraag te kijken. En let op: een noodpaspoort is niet overal een geaccepteerde vervanger.