Unilever onderuit op lager Damrak na fusiedeal voedingstak

AMSTERDAM (ANP) - Unilever ging dinsdag scherp omlaag op het Damrak nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse branchegenoot McCormick een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie overneemt. Het gaat om een deal in aandelen en contanten met een waarde van 44,8 miljard dollar (39 miljard euro).

De voedingsmiddelendivisie van Unilever, bekend van merken als Knorr en Calvé, fuseert bij de deal met McCormick, dat bekendstaat om zijn kruidenmengsels en sauzen. Het is de bedoeling dat Unilever en zijn aandeelhouders samen 65 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. Dat belang heeft een waarde van 29,1 miljard dollar. Unilever ontvangt ook een bedrag van 15,7 miljard dollar. Beleggers zagen de fusiedeal niet zitten en zetten het aandeel Unilever 7,2 procent lager. Daarmee eindigde Unilever onderaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

Vooral door dit zware koersverlies sloot de AEX 0,5 procent lager op 959,80 punten. De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam verloor in maart ongeveer 6 procent. De MidKap ging dinsdag wel omhoog, met 0,4 procent tot 952,99 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent.

Oorlog Iran

Verder bleef de beurshandel in het teken staan van de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran, die al vijf weken duurt. Volgens Amerikaanse media wil president Donald Trump de oorlog graag beëindigen, ook zonder dat de Straat van Hormuz door Iran is heropend. Iran heeft die zeestraat bijna volledig afgesloten, waardoor een deel van de wereldwijde oliehandel stil is komen te liggen.

Muziekconcern UMG (plus 2,8 procent) ging aan kop in de AEX, op de voet gevolgd door chipconcern Besi, met een winst van 2,7 procent. Bij de kleinere fondsen won Galapagos ruim 3 procent. De biotechnoloog heeft een overeenkomst bereikt over een hernieuwde samenwerking met Gilead Sciences. De nieuwe samenwerkingsstructuur levert volgens het bedrijf aanzienlijk verbeterde financiële voorwaarden op.

Holland Colours zakte 2,2 procent. Topman Coen Vinke vertrekt na bijna acht jaar bij de fabrikant van kleurstoffen. Hij blijft aan tot een opvolger is gevonden.