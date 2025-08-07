ECONOMIE
Merz spreekt in gesprek met Zelensky waardering uit voor Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 12:59
anp070825103 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gebeld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarbij hebben de leiders gezegd dat ze blij zijn met de Amerikaanse bemiddeling, meldt de Duitse regering. Merz heeft volgens zijn kantoor aanhoudende steun beloofd.
Zelensky kondigde aan dat dit een "dag van tal van calls" zou worden, onder anderen met Merz. Aanleiding was een bezoek van de Amerikaanse gezant Steve Witkoff aan de Russische president Vladimir Poetin. Inmiddels is duidelijk geworden dat daarbij afspraken zijn gemaakt over een ontmoeting tussen Poetin en Donald Trump, vermoedelijk ergens volgende week. De VS willen ook Zelensky bij de gesprekken betrekken.
"Beiden waardeerden de bemiddelingspogingen van de Amerikaanse president en waren het eens dat Rusland zijn aanvalsoorlog in strijd met het volkenrecht moet staken", aldus het kantoor van de bondskanselier. "Ze spraken af om nauw contact met Europese partners en de Verenigde Staten te onderhouden."
