Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

Kerst en oud en nieuw betekenen voor veel mensen: lekker veel thuis zijn, kaarsje aan, hapjes in de oven. Heel knus, maar de luchtkwaliteit binnenshuis laat dan al snel te wensen over. Alles wat we binnenshuis doen – van stoken tot koken – kan de lucht flink verslechteren.

Onderzoek van de University of Nottingham laat zien dat houtstook binnenshuis voor flinke pieken in luchtvervuiling kan zorgen. In twintig Britse woningen met zogenoemde ‘goedgekeurde’ houtkachels werd vier weken lang de luchtkwaliteit gemeten. Vooral momenten als het aansteken van de kachel, het openen van de deur om hout bij te vullen en het opstoken bleken problematisch.

Vergelijkbare resultaten werden gevonden door onderzoeksteams van het Imperial College London en de University of Surrey. Het advies is simpel: minder vaak bijvullen, de kacheldeur zo kort en langzaam mogelijk openen en zorgen voor goede ventilatie. Ook is het verstandig om de kachel niet aan te steken als er kinderen of mensen met gezondheidsklachten in de kamer zijn.

Hout- en kolenstook heeft bovendien invloed op de omgeving. Uit cijfers van actiegroep Mums for Lungs blijkt dat gemeenten jaarlijks zo’n 15.000 klachten ontvangen over rook van buren.

Niet alleen stoken, ook koken vervuilt de binnenlucht. Onderzoek in 310 woningen in Bradford toont aan dat vooral bij bakken en braden veel fijnstof vrijkomt. Dus zet vooral de afzuigkap vol aan als je gaat koken en reinig regelmatig het filter.

Ook bij schoonmaken en het gebruik van sprays geldt: zet de afzuiging aan of open een raam. Kleine aanpassingen kunnen zo een groot verschil maken voor de lucht die we thuis inademen.