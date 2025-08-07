ECONOMIE
12 aanhoudingen rond Feyenoord-Fenerbahçe, onder meer voor geweld

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 12:54
anp070825102 1
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft woensdagavond een man aangehouden voor openlijke geweldpleging rond de wedstrijd tussen Feyenoord en de Turkse club Fenerbahçe in De Kuip, zegt een woordvoerster na berichtgeving van omroep Rijnmond. Een groepje mensen gooide een paal op andere mensen. Twee personen raakten daarbij lichtgewond. De politie hield nog elf anderen aan.
Wat de rol was van de man die werd opgepakt voor het incident met de paal wordt nog onderzocht, zegt de woordvoerster. Hij is een Fenerbahçe-fan. De man is weer op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte. Drie anderen worden nog gezocht. Dit zijn de drie mensen die te zien zijn op een filmpje van het incident dat rondgaat op sociale media.
De elf anderen die werden aangehouden, hadden een klein wapen bij zich, zoals een mes, ze droegen vuurwerk bij zich of ze hielden zich niet aan de huisregels. Hoeveel van hen nog vastzitten, weet de woordvoerster donderdag niet.
Openbaar Ministerie weer bereikbaar per mail na ICT-problemen

Merz spreekt in gesprek met Zelensky waardering uit voor Trump

