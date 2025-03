Merz suggereert dat aanvaring Zelensky en Trump bewust was

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Friedrich Merz, waarschijnlijk de volgende Duitse bondskanselier, heeft gesuggereerd dat de recente aanvaring tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump een bewuste escalatie was. Er was geen sprake van "een spontane reactie" op Zelensky, aldus de leider van de Duitse christendemocraten.

De ontmoeting tussen Zelensky en Trump vrijdag in het Witte Huis liep voor de camera's uit op een ruzie. Zelensky suggereerde dat Rusland niet met diplomatie tegen te houden is en pleitte voor veiligheidsgaranties. Trump noemde Zelensky "respectloos en ondankbaar" en dreigde de Amerikaanse steun aan Oekraïne te stoppen.

Merz zei ook dat Europa onder druk staat om snel te reageren. "We moeten nu laten zien dat we in staat zijn om onafhankelijk te handelen in Europa", zei hij. De politicus vindt dat Duitsland voor de EU-top van donderdag al beslissingen moet nemen over de financiering van hogere defensie-uitgaven en steun aan Oekraïne.

Merz' christendemocratische blok CDU/CSU kreeg bij de parlementsverkiezingen van vorige maand de meeste stemmen. Er worden met de sociaaldemocraten (SPD) van de huidige bondskanselier Olaf Scholz verkennende gesprekken gevoerd voor een nieuwe coalitie.