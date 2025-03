Commissie waarschuwt voor tekort sociaal advocaten

DEN HAAG (ANP) - Een tekort aan sociaal advocaten dreigt als gevolg van te lage vergoedingen. Dit probleem "rolt als een tank op ons af", zegt commissievoorzitter Herman van der Meer bij de presentatie van zijn onderzoek naar de financiering van de rechtsbijstand.

Sociaal advocaten treden op voor mensen die een laag inkomen hebben. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van de overheid.

Deze advocaten mogen per klus een aantal punten rekenen, die weer gelijk staan aan een bedrag in euro's. De bedoeling is dat een sociaal advocaat evenveel kan verdienen als een jurist in dienst van de overheid.