Met 16,5 graden in De Bilt is het officieel de warmste 8 maart

HOUTEN (ANP) - De temperatuur is in De Bilt om 11.20 uur naar 16,5 graden gestegen en daarmee is officieel sprake van de warmste 8 maart ooit gemeten. Het oude record dateerde uit 2014, toen werd het op het hoofdstation 16,0 graden.

In de rest van het land is het momenteel nog warmer met temperaturen rond de 17 graden, meldt Weeronline. Het landelijke record werd ook in 2014 genoteerd, het werd toen in Maastricht 18,9 graden. Volgens het weerbureau is de kans aanwezig dat ook dit record zaterdag nog wordt verbroken, want de temperatuur blijft oplopen.

Het is al de derde keer dat er dit jaar een datum-warmterecord is verbroken. Vrijdag was dit ook al het geval. Toen werd het met 17,8 graden in De Bilt ook recordwarm. De eerste keer was op 21 februari toen het op het hoofdstation 17,9 graden werd. Niet eerder was het daarmee zo vroeg in het jaar zo warm. Donderdag 6 maart werd het warmterecord uit 1989 van 17,8 graden geëvenaard.