Vollering klopt Van der Breggen in wielerkoers Strade Bianche

SIENA (ANP) - Demi Vollering heeft de vrouwenversie van de Strade Bianche gewonnen. De renster van FDJ-Suez versloeg in de straten van Siena haar voormalige trainster Anna van der Breggen. De koers in Toscane over 136 kilometer telde dertien gravelstroken met een totale lengte van ruim 50 kilometer.

Het was een opmerkelijke finale. Van der Breggen (34) was de afgelopen drie jaar ploegleider en trainster van de zes jaar jongere Vollering, die deze winter overstapte naar het Franse FDJ-Suez. Bij SD Worx-Protime verruilde Van der Breggen de ploegleiderswagen weer voor de fiets. In de slotklim naar het Piazza del Campo reed Vollering weg bij haar enig overgebleven concurrente.

Ruim achter het Nederlandse tweetal finishte de Française Pauline Ferrand-Prévot als derde.