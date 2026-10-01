Vanaf oktober tank je andere benzine: wat is winterbenzine eigenlijk?

Winterbanden kennen we, winterbenzine klinkt een stuk geheimzinniger. Toch wordt ook de samenstelling van benzine aangepast aan het seizoen. In de koudere maanden verdampt de brandstof gemakkelijker, zodat je motor beter kan starten. Daar hoef je zelf geen andere pomp voor te kiezen.

Waarom krijgt benzine een wintervariant?

Het belangrijkste verschil is de vluchtigheid: hoe gemakkelijk benzine verdampt. Bij lage temperaturen helpt een vluchtiger mengsel de motor om soepel aan te slaan en te draaien. Daarom bevat winterbenzine meer gemakkelijk verdampende bestanddelen, zoals butaan.

In de zomer is te veel vluchtigheid juist onhandig. Benzine kan bij warmte al in het brandstofsysteem verdampen, met een sputterende motor als mogelijk gevolg. Ook moeten benzinedampen worden beperkt. De samenstelling is dus een compromis dat meebeweegt met het weer.

Winterbenzine verdampt gemakkelijker. Dat helpt de motor bij een koude start.

Begint dat precies op 1 oktober?

Vanaf 1 oktober mag in Nederland benzine met een hogere dampspanning worden verkocht. De zomereis geldt van 1 mei tot en met 30 september: in die periode is de maximale dampspanning 60 kilopascal. Dampspanning is een maat voor hoe gemakkelijk een brandstof verdampt.

Maar om middernacht worden niet overal de ondergrondse tanks leeggehaald. Leveranciers kunnen de samenstelling geleidelijk aanpassen, zolang de verkochte benzine aan de geldende eisen voldoet. Benzine die aan de zomereisen voldoet, hoeft op 1 oktober dus niet plotseling uit de voorraad te verdwijnen.

“Vanaf oktober verandert de benzine” is daarom nauwkeuriger dan “vanaf morgen zit er gegarandeerd winterbenzine in je tank”. De kalender vertelt niet precies welk mengsel je bij jouw tankstation meekrijgt.

Merk je verschil tijdens het rijden?

Normaal gesproken nauwelijks. Je hoeft je auto niet anders in te stellen en de seizoensvariant komt gewoon uit dezelfde pomp. Het is geen extra keuze naast E5 of E10.

De andere samenstelling kan wel betekenen dat winterbenzine iets minder energie per liter bevat. Je kunt daardoor een fractie minder ver komen op een tank. Hoe groot dat verschil voor jouw auto is, kun je niet simpelweg uit de datum afleiden.

De seizoenswisseling wordt voor je geregeld; je hoeft er geen andere pomp voor te kiezen.

Moet je nu anders tanken?

Voor de gewone tankbeurt hoef je niets bijzonders te doen. Speciaal nog snel zomerbenzine proberen te bemachtigen heeft geen aangetoond voordeel: je weet immers niet precies welke samenstelling je krijgt.

Winterbenzine klinkt als een nieuw product waarvoor je een bewuste keuze moet maken. In werkelijkheid is het een aanpassing achter de schermen, bedoeld om dezelfde motor ook bij lagere temperaturen goed te laten draaien.

In het kort

Het verschil: winterbenzine verdampt gemakkelijker.

Het doel: goed starten en draaien bij kou.

De datum: vanaf 1 oktober mag de benzine vluchtiger zijn.

Jouw actie: geen aparte seizoensbrandstof kiezen.

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