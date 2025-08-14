ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Met lokaal 33,6 graden niet eerder zo heet op 14 augustus

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 15:43
bijgewerkt om donderdag, 14 augustus 2025 om 15:45
anp140825148 1
 Met de 33,6 graden die om 15.10 uur werd bereikt in Volkel, is het op 14 augustus niet eerder zo warm geweest in Nederland. Dat meldt weerbureau Weeronline donderdag. Het oude record stamt uit 2022, toen het op deze datum op het weerstation in Gilze-Rijen 33,4 graden werd.
Op het hoofdstation van het KNMI in De Bilt is tot dusver nog geen officieel datum-warmterecord genoteerd, aldus Weeronline. Het warmst daar op een eerdere 14 augustus werd het eveneens in 2022, toen het kwik 32,2 graden aangaf.
Het warme weer van de afgelopen periode neemt de komende dagen gestaag af, weet het weerbureau. Vrijdag kan het in het zuiden en zuidoosten nog 30 of 31 graden worden, zaterdag tussen de 22 en 27 graden en zondag wordt het maximaal 25 graden.
Vorig artikel

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

Volgend artikel

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om