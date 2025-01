Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Oliebollen... Van tevoren heb je er heel veel zin in, maar in de praktijk blijven er altijd een hoop over na de jaarwisseling. Al snel veranderen ze in taaie, vettige stuiterballen. Gooi ze vooral niet weg, je kunt ze omtoveren tot allerlei verrassende nieuwjaarssnacks!

Wentelteefjes

Snijd de oliebollen in repen van ongeveer een centimeter dik. Maak een mengsel van melk, ei, suiker en kaneel en leg de plakken erin. Bak ze daarna even aan beide zijden in de koekenpan. Crackers

Maak opnieuw plakken van de oliebollen. Deze keer leg je ze in de oven. Die zet je op 150 graden en dan wacht je tot de oliebollen helemaal zijn uitgedroogd. En voilà... heerlijke crackers. Croutons

Maak kleine blokjes van de oliebollen en bak ze in de pan met olie en zout. Erg lekker in een salade met geitenkaas en honing. Invriezen

Wist je dat je oliebollen ook gewoon in de vriezer kunt stoppen? Ze smaken prima in de zomer met een bolletje ijs.

Bron: RTL Nieuws