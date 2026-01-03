Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

omgerekend grofweg 4,5 miljoen euro, al blijft het gissen omdat Leerdam zelf niet in haar bankrekening laat kijken. Jutta Leerdam is nog maar 26, maar behoort nu al tot het kleine clubje Nederlandse sporters dat niet alleen medailles, maar ook een serieus vermogen vergaart. Volgens meerdere internationale schattingen komt haar nettowaarde inmiddels rond de 5 miljoen dollar uit –al blijft het gissen omdat Leerdam zelf niet in haar bankrekening laat kijken.

Dat geld komt allang niet meer alleen van het ijs. Leerdam is zevenvoudig wereldkampioene en won zilver op de 1.000 meter tijdens de Spelen van Beijing in 2022, prestaties die haar jarenlang verzekerd hebben van topsalarissen bij commerciële ploegen en een constante stroom prijzengeld. Maar de echte sprong voorwaarts maakt ze als merk. Met inmiddels rond de vijf miljoen volgers op Instagram is elke post een mini‑reclameblok; analyses schatten dat een gesponsorde foto of video haar duizenden dollars per keer oplevert.

Merken staan dan ook in de rij. Dior en Hugo Boss haalden de schaatsster al binnen voor modeshows en campagnes, en in 2025 werd Leerdam de eerste Nederlandse schaatser met een persoonlijk contract bij Nike – een samenwerking die normaal is voorbehouden aan sterren uit het voetbal of basketbal. Daar komt sinds kort een deal met horlogegigant Omega bij, onderdeel van de Swatch Group, dat Leerdam expliciet koppelt aan haar jacht op goud in Milaan 2026. Het is precies die mix van topsport, glamour en online invloed die haar verdienmodel uniek maakt binnen het Nederlandse schaatsen.

Opvallend is dat Leerdam bewust kiest voor maximale vrijheid om haar eigen merk uit te bouwen. Ze rijdt sinds 2024 niet meer voor een grote ploeg, maar in een zelfstandige constructie waarin ze zelf de sponsorplekken op haar pak verkoopt en haar social‑mediadeals regisseert. Dat maakt haar financieel kwetsbaarder als de vorm dipte, maar vergroot de ruimte om op de piek van haar bekendheid zoveel mogelijk commerciële waarde uit haar naam te halen. In die zin lijkt Leerdam meer op een internationale tennis‑ of vechtsportster dan op de klassieke Nederlandse schaatser met één hoofdsponsor en een vaste loonstrook.​

Hoe rijk Jutta Leerdam precies is, blijft dus speculatie. Maar dat zij de eerste écht mondiale schaatsster van de Instagramgeneratie is, staat vast: een atleet die goud op het ijs combineert met catwalks in Milaan en campagnes met Nike en Dior, en die van haar naam een miljoenenmerk heeft gemaakt nog voordat haar carrière op de schaatsbaan op zijn einde loopt.