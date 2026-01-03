ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

Beroemd
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:27
ANP-545973214
Jutta Leerdam is nog maar 26, maar behoort nu al tot het kleine clubje Nederlandse sporters dat niet alleen medailles, maar ook een serieus vermogen vergaart. Volgens meerdere internationale schattingen komt haar nettowaarde inmiddels rond de 5 miljoen dollar uit – omgerekend grofweg 4,5 miljoen euro, al blijft het gissen omdat Leerdam zelf niet in haar bankrekening laat kijken.
Dat geld komt allang niet meer alleen van het ijs. Leerdam is zevenvoudig wereldkampioene en won zilver op de 1.000 meter tijdens de Spelen van Beijing in 2022, prestaties die haar jarenlang verzekerd hebben van topsalarissen bij commerciële ploegen en een constante stroom prijzengeld. Maar de echte sprong voorwaarts maakt ze als merk. Met inmiddels rond de vijf miljoen volgers op Instagram is elke post een mini‑reclameblok; analyses schatten dat een gesponsorde foto of video haar duizenden dollars per keer oplevert.
Merken staan dan ook in de rij. Dior en Hugo Boss haalden de schaatsster al binnen voor modeshows en campagnes, en in 2025 werd Leerdam de eerste Nederlandse schaatser met een persoonlijk contract bij Nike – een samenwerking die normaal is voorbehouden aan sterren uit het voetbal of basketbal. Daar komt sinds kort een deal met horlogegigant Omega bij, onderdeel van de Swatch Group, dat Leerdam expliciet koppelt aan haar jacht op goud in Milaan 2026. Het is precies die mix van topsport, glamour en online invloed die haar verdienmodel uniek maakt binnen het Nederlandse schaatsen.
Opvallend is dat Leerdam bewust kiest voor maximale vrijheid om haar eigen merk uit te bouwen. Ze rijdt sinds 2024 niet meer voor een grote ploeg, maar in een zelfstandige constructie waarin ze zelf de sponsorplekken op haar pak verkoopt en haar social‑mediadeals regisseert. Dat maakt haar financieel kwetsbaarder als de vorm dipte, maar vergroot de ruimte om op de piek van haar bekendheid zoveel mogelijk commerciële waarde uit haar naam te halen. In die zin lijkt Leerdam meer op een internationale tennis‑ of vechtsportster dan op de klassieke Nederlandse schaatser met één hoofdsponsor en een vaste loonstrook.​
Hoe rijk Jutta Leerdam precies is, blijft dus speculatie. Maar dat zij de eerste écht mondiale schaatsster van de Instagramgeneratie is, staat vast: een atleet die goud op het ijs combineert met catwalks in Milaan en campagnes met Nike en Dior, en die van haar naam een miljoenenmerk heeft gemaakt nog voordat haar carrière op de schaatsbaan op zijn einde loopt.

Lees ook

Wat blijft er over van een powerkoppel na twee keiharde klappenWat blijft er over van een powerkoppel na twee keiharde klappen
De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeftDe absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft
Jutta Leerdam: van superschaatser tot miljoenenmerkJutta Leerdam: van superschaatser tot miljoenenmerk
Jutta Leerdam: "Ik ben geen diva, ik ben Jutta"Jutta Leerdam: "Ik ben geen diva, ik ben Jutta"
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading