Met Netanyahu ruziënde inlichtingenchef kondigt vertrek aan

JERUZALEM (ANP) - De chef van de Israëlische binnenlandse inlichtingendienst, Shin Bet, legt in juni zijn taken neer. De bij premier Benjamin Netanyahu in onmin geraakte Ronen Bar maakte zijn aftreden maandag zelf bekend.

"Na 35 jaar in dienst te zijn geweest, zal ik mijn functie op 15 juni 2025 neerleggen. Dit geeft voldoende tijd voor een geordend proces om een permanente opvolger aan te stellen en een professionele overdracht te realiseren", luidde de verklaring van Bar.

Netanyahu ontsloeg de inlichtingenchef onlangs al, maar die beslissing werd door Bar aangevochten en door het Hooggerechtshof opgeschort. De premier zei geen vertrouwen meer in hem te hebben, omdat hij de aanslag van Hamas van 7 oktober 2023 niet wist te voorkomen.

Maar wat volgens media ook meespeelde was het onderzoek van Shin Bet naar naaste medewerkers van Netanyahu wegens vermeende banden met Qatar. Verder verklaarde Bar ontslagen te zijn omdat hij onder meer weigerde een corruptiezaak tegen de premier te helpen vertragen.