Metropole Orkest viert jubileum met album en 'toekomstconcert'

AMSTERDAM (ANP) - Het Metropole Orkest viert komend seizoen zijn tachtigjarig jubileum met de lancering van het gloednieuwe album Arakatak en een gelijknamig concert vol nieuwe composities. Acht toonaangevende componisten krijgen de opdracht om een werk te creëren waarin het Metropole Orkest "van de toekomst" te horen is. Dit concert vindt plaats op 6 maart 2026 in De Hallen in Amsterdam, maakte het orkest donderdag bekend.

Door het beperkte aantal plaatsen zit het publiek midden in het orkest, mét headset, wat voor een unieke luisterervaring zorgt. De kaartverkoop is donderdag gestart via de website van het orkest. "Al sinds de vroege jaren van het Metropole schrijven huisdirigenten en -componisten muziek speciaal voor het orkest", zegt artistiek manager Robert Soomer van het Metropole Orkest. "In het kader van ons jubileum vonden we het een mooi idee om passend bij deze rijke traditie."

Het concert en de opname van het nieuwe album worden geleid door de vaste gastdirigent Miho Hazama. Op 25 november 1945 was het Metropole Orkest voor het eerst te beluisteren via Radio Herrijzend Nederland.