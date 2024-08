Mexico nodigt Poetin uit voor inhuldiging nieuwe president

MEXICO-STAD (ANP) - Mexico heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de inauguratie op 1 oktober van de pas verkozen president Claudia Sheinbaum. Dat melden Russische media woensdag, onder verwijzing naar de Mexicaanse ambassade in Rusland.

"De uitnodiging aan Rusland om deel te nemen aan de inauguratie van president Sheinbaum is gestuurd naar president Poetin", zo citeert de krant Izvestia een vertegenwoordiger van de Mexicaanse ambassade.

Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde in 2023 een arrestatiebevel uit tegen Poetin om de oorlogsmisdaad van het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne nadat Moskou in februari 2022 zijn buurland was binnengevallen. Hoewel Rusland geen lid is van het ICC, is Mexico dat wel. Daardoor is Mexico in theorie verplicht om Poetin te arresteren als hij er verschijnt.

Maar de twee landen hebben toenadering gezocht, met Poetin die Sheinbaum feliciteerde met haar overwinning in juni. Mexico noemde Rusland op zijn beurt een "historisch vriendelijke partner in Latijns-Amerika". Een Russische militaire eenheid nam vorig jaar ook deel aan een militaire optocht ter ere van de Mexicaanse onafhankelijkheidsdag, wat scherpe kritiek uitlokte.