Ex dient klacht in tegen oud-president Argentinië om partnergeweld

BUENOS AIRES (ANP) - De voormalige first lady van Argentinië heeft een klacht ingediend tegen oud-president Alberto Fernández om partnergeweld. Dat heeft de advocaat van Fabiola Yáñez, die bijna tien jaar lang de partner was van Fernández, dinsdag bekendgemaakt.

De 43-jarige Yáñez, die momenteel in Spanje woont met hun enige zoon, zegt dat Fernández haar sloeg en bedreigde. De 65-jarige centrumlinkse oud-president en Yáñez, een voormalige journaliste en actrice, waren een stel van 2014 tot enkele maanden geleden, hoewel hun scheiding nooit officieel is aangekondigd.

Een Argentijnse rechter heeft Fernández inmiddels verboden om contact op te nemen met zijn ex-partner en om het land te verlaten. Via X zei de voormalige president dinsdag dat "de waarheid van de feiten anders is" dan die gepresenteerd door zijn ex-partner. Hij gaat naar eigen zeggen "bewijzen en getuigenissen aanvoeren die zullen aantonen wat er werkelijk is gebeurd".