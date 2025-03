MFK van premier 'Pik' Pisas grote winnaar verkiezingen Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - De politieke partij MFK is de grote winnaar van de Curaçaose parlementsverkiezingen. Op vrijdag ging de bevolking naar de stembus. De sociaaldemocratische MFK wist dertien van de 21 zetels te behalen, nooit eerder in de Curaçaose geschiedenis behaalde een partij zo'n grote meerderheid.

MFK behaalde tijdens de laatste verkiezingen acht zetels en vormde drieënhalf jaar lang een coalitie met de christendemocratische PNP, die in augustus vorig jaar uit de coalitie stapte. PNP had in 2021 vier zetels en behaalt er nu weer vier.

De liberale PAR is van vier naar twee zetels gegaan. De lijstcombinatie MAN/PIN deed voor het eerst samen mee aan de verkiezingen; in 2021 behaalde MAN twee zetels en kreeg PIN nul zetels. Nu heeft de combinatie gezamenlijk ook twee zetels. Vier partijen die ook meededen aan de verkiezingen blijven met lege handen achter.

Niet bij debatten

Begin deze maand liet een belangrijke enquête zien dat de partij van premier Gilmar 'Pik' Pisas afstevende op een monsterzege. Dat is ook uitgekomen. In totaal wist de partij 55 procent van de stemmen te behalen: 41.683 mensen stemden op de partij. In totaal gingen 75.402 mensen stemmen, een opkomstpercentage van 67,5 procent.

In de afgelopen weken toonde de regeringspartij zich heel zelfverzekerd. De partij deed niet mee aan debatten. De stembusgang van Pisas en minister Javier Silvania (Financiën en Gezondheid, Milieu en Natuur) op vrijdag trok bijzonder veel mensen.