Best wel gek: wetenschappers willen elektriciteit halen uit aardrotatie

Wetenschappers van Princeton University zijn erin geslaagd om (een kleine hoeveelheid) elektriciteit op te wekken uit de draaiing van de aarde. Maar verwacht niet dat dit straks je elektrische auto kan gaan opladen. De technologie moet vooral dienen om kleine sensoren aan te drijven.

Het geheim zit in een speciaal ontworpen cilinder van mangaan-zink ferriet, een magnetisch materiaal. Deze cilinder werkt als een soort minuscule dynamo die de bewegingsenergie van de draaiende aarde omzet in elektriciteit. Dit gebeurt door de wisselwerking tussen het materiaal en het magnetische veld van de aarde.

Tot nu toe dacht men dat dit theoretisch onmogelijk was. Eerdere pogingen, zelfs door beroemde wetenschappers als Michael Faraday in 1832, liepen op niets uit. De doorbraak kwam door een nieuw inzicht in hoe magnetische materialen zich gedragen.

Proof of concept

De huidige opstelling wekt nog maar een bescheiden hoeveelheid stroom op, maar het principe werkt. Het bijzondere is dat deze energiebron constant beschikbaar is, zolang de aarde maar blijft draaien. Anders dan zonne- of windenergie is deze energiebron dag en nacht beschikbaar, ongeacht het weer.

De onderzoekers denken dat hun uitvinding vooral interessant kan zijn voor kleinschalige toepassingen. Ze zien mogelijkheden voor het voeden van sensoren en meetapparatuur op afgelegen locaties. Ook zou het systeem kunnen dienen als een soort 'eeuwige batterij' die nooit vervangen hoeft te worden.

Nog niet voor morgen

Het team benadrukt dat er nog veel onderzoek nodig is om de technologie praktisch toepasbaar te maken. Maar het feit dat ze hebben aangetoond dat het überhaupt mogelijk is om energie uit de aardrotatie te halen, opent spannende nieuwe perspectieven voor duurzame energiewinning.

Bron: Physical Review Research