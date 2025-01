Midden-Oostengezant VS: snel naar Gaza voor toezicht op bestand

WASHINGTON (ANP) - De Midden-Oostengezant van de regering van Donald Trump is van plan om snel met een team naar de Gazastrook te gaan. Hij wil controleren of het staakt-het-vuren wordt nageleefd, zei Steve Witkoff in een interview met Fox News.

Vlak voordat Trump president werd, werd onder Joe Biden nog een bestand afgesproken. Toch vindt Trump dat het bestand aan hem te danken is, omdat hij de druk had opgevoerd.

Of het bestand standhoudt, is volgens Trump nog maar de vraag. Daar is Witkoff het mee eens, zo zei hij tegen Fox News. "Ik denk dat de implementatie van de deal waarschijnlijk ingewikkelder is dan het sluiten ervan", aldus de gezant. Daarom wil hij naar eigen zeggen zelf gaan kijken. "We moeten ons ervan verzekeren dat de implementatie goed verloopt, want als het goed gaat, gaan we een tweede fase in en komen er veel meer mensen levend naar buiten." Dat beschouwt hij naar eigen zeggen nu ook als zijn taak.

Witkoff zei met een team te gaan kijken bij de Netzarimcorridor op de Gazastrook en de Philadelphicorridor, het grensgebied tussen Gaza en Egypte.