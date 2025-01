Milieudefensie: stikstofuitspraak is zoveelste signaal

AMSTERDAM (ANP) - Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemt de uitspraak van de rechter in de stikstofzaak "het zoveelste signaal dat het landbouwsysteem onhoudbaar is en dat de overheid in actie moet komen". Ook grote bedrijven in de voedselindustrie moeten volgens Pols "hun verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan de oplossing".

Milieudefensie doelt daarmee op bedrijven als Ahold Delhaize, Rabobank en FrieslandCampina. "Zij hebben miljarden verdiend aan de intensivering van de landbouw, terwijl boeren en de natuur aan het kortste eind trekken", stelt Pols in zijn reactie.

De rechtbank in Den Haag verklaarde woensdag dat de Staat te weinig doet tegen de achteruitgang van de natuur door stikstof. Dat is onrechtmatig en moet van de rechters snel beter.