Van der Plas legt schuld stikstofdebacle bij vorige kabinetten

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas vindt niet dat het huidige kabinet schuld heeft aan de terechtwijzing van de Staat door de rechter over het stikstofbeleid. "Vorige kabinetten hebben ons in wet- en regelgeving helemaal klem gezet", zegt zij. "Dat is waar de rechter aan toetst." Zij spreekt evengoed van een "stevige uitspraak", die zij goed gaat bestuderen.

De rechter benoemde in zijn uitspraak juist dat het huidige kabinet maatregelen die door zijn voorganger waren bedacht, heeft teruggedraaid. Mede daardoor is er onvoldoende zekerheid dat de doelen voor vermindering van de stikstofuitstoot, zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord, ook echt worden gehaald.

"Natuur is belangrijk", erkent Van der Plas. "Maar er zijn meer belangen." Zij noemt behalve de landbouw ook de industrie en de woningbouw. Daarom wil zij de huidige stikstofnorm, de zogenoemde kritische depositiewaarde (kdw), uit de wet halen. Dat is "heel urgent", vindt zij. "Dit zet heel Nederland op slot." Zij wijst er daarnaast op dat er ook andere "drukfactoren" zijn op de natuur dan alleen stikstof.