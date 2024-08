Militair VS bekent verkoop gevoelige informatie aan China

WASHINGTON (ANP) - Een inlichtingenanalist van de Amerikaanse strijdkrachten heeft schuld bekend aan het verstrekken van gevoelige informatie aan China. Sergeant Korbein Schultz zou tegen betaling tientallen documenten hebben overhandigd.

Schultz had toegang tot topgeheime informatie en was eerder dit jaar opgepakt in Fort Campbell. Het ministerie van Justitie stelt dat hij onder meer een document doorspeelde waarin werd bekeken hoe lessen uit de oorlog in Oekraïne toegepast konden worden bij de verdediging van Taiwan.

Andere documenten gingen over wapensystemen en militaire tactieken. Het ging onder meer over militaire vliegtuigen, raketsystemen en de Amerikaanse troepen die gelegerd zijn in landen als de Filipijnen en Zuid-Korea.

De militair verstrekte de informatie aan een persoon uit Hongkong, die volgens hem banden had met de Chinese overheid. Hij zou daarvoor een geldbedrag hebben ontvangen van 42.000 dollar, omgerekend 38.000 euro.

De analist riskeert nu een gevangenisstraf van tientallen jaren. Hij hoort naar verwachting op 23 januari volgend jaar welke straf hij krijgt.