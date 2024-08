Werknemers van grootste kopermijn ter wereld staken

SANTIAGO (ANP) - Het personeel van de grootste kopermijn ter wereld, Escondida in het noorden van Chili, heeft dinsdag het werk neergelegd. Volgens eigenaar BHP is de mijn nog wel operationeel. De vakbond beschuldigt het bedrijf ervan de stakende medewerkers illegaal te vervangen.

Werknemers gingen om 8.00 uur 's ochtends in staking nadat besprekingen tussen hun vakbond, die zo'n 2400 medewerkers vertegenwoordigt, en BHP stuk waren gelopen. BHP meldde later op de dag dat het een noodplan had geactiveerd als reactie op de staking, maar gaf geen details. Mijnen hebben in de regel draaiboeken klaarliggen om activiteiten op een lager pitje te zetten zonder de faciliteiten of apparatuur aan te tasten.

De vakbond eist al langer dat één procent van de aandeelhoudersdividenden van de mijn wordt uitgekeerd aan het personeel. Ook wil de bond kortere werkdagen, hogere bonussen en extra compensatie voor werknemers die al lang voor de mijn werken.

Escondida produceerde vorig jaar 1,1 miljoen ton koper, wat 5,4 procent is van de wereldproductie. De vorige personeelsstaking in de mijn, in 2017, duurde 44 dagen en kostte BHP bijna 700 miljoen euro.