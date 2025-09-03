ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Militaire parade Beijing: vredesduiven en ultramoderne wapens

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 5:54
anp030925036 1
BEIJING (ANP/RTR) - In het bijzijn van naar schatting 50.000 toeschouwers in het centrum van Beijing inspecteerde de Chinese president Xi Jinping woensdag de troepen en ultramodern militair materieel, zoals raketten, tanks en drones. Met de grote militaire parade herdacht China de capitulatie van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
Xi liet zich rondrijden in een open limousine, terwijl helikopters met spandoeken en straaljagers in formatie over de stad vlogen tijdens een zeventig minuten durend spektakel, dat culmineerde in het loslaten van 80.000 vredesduiven en kleurrijke ballonnen.
Tussen Xi's openingstoespraak en het loslaten van de vredesduiven passeerden honderden militaire tanks en infanterievoertuigen, evenals Chinese onbemande land-, zee- en luchtgevechtseenheden. Ook een hypersonische raket, nucleaire triade (raketten die ook vanuit vliegtuigen en onderzeeërs kunnen worden afgevuurd), langeafstandsraketten, antidronesystemen, stealthdrones en strategische bommenwerpers passeerden de revue.
Vorig artikel

D66 wil stad bouwen in nieuwe polder tussen Amsterdam en Almere

Volgend artikel

Djokovic verslaat Fritz en staat tegenover Alcaraz op US Open

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid