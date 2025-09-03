Militaire parade Beijing: vredesduiven en ultramoderne wapens

BEIJING (ANP/RTR) - In het bijzijn van naar schatting 50.000 toeschouwers in het centrum van Beijing inspecteerde de Chinese president Xi Jinping woensdag de troepen en ultramodern militair materieel, zoals raketten, tanks en drones. Met de grote militaire parade herdacht China de capitulatie van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Xi liet zich rondrijden in een open limousine, terwijl helikopters met spandoeken en straaljagers in formatie over de stad vlogen tijdens een zeventig minuten durend spektakel, dat culmineerde in het loslaten van 80.000 vredesduiven en kleurrijke ballonnen.

Tussen Xi's openingstoespraak en het loslaten van de vredesduiven passeerden honderden militaire tanks en infanterievoertuigen, evenals Chinese onbemande land-, zee- en luchtgevechtseenheden. Ook een hypersonische raket, nucleaire triade (raketten die ook vanuit vliegtuigen en onderzeeërs kunnen worden afgevuurd), langeafstandsraketten, antidronesystemen, stealthdrones en strategische bommenwerpers passeerden de revue.