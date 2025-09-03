Cryptoplatform Bitvavo is een snoepwinkel voor oplichters. Alleen dit jaar al werden 1.800 mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude via Bitvavo, meldt de Fraudehelpdesk. In 2023 waren dat er 'slechts' 716. De 66‑jarige Hagenaar Johan ter Horst is één van de gedupeerden. 'Ik had ruim 20.000 euro overwaarde van mijn huis in crypto gestoken. Dat ben ik allemaal kwijt.'

– Neem nooit op verzoek codes over of geef schermtoegang.

– Bel bij twijfel altijd zelf je bank of Bitvavo via het officiële nummer.

Bitvavo zegt maatregelen te hebben genomen. Het gaat om strengere KYC/AML‑controles, waarschuwingen tegen phishing en wallet‑whitelisting met vertraagde opnames naar nieuwe adressen. De politie waarschuwt geregeld voor deze fraudevorm.

Zo werken de oplichters

– Ze bellen zogenaamd namens je bank of Google en vragen om spoed.

– Ze vragen 2FA‑codes of meekijksoftware te installeren.

– Ze proberen je Google Authenticator te kapen of doen aan sim‑swapping.

Zo bescherm je jezelf

• Zet withdrawal delays aan in je account

Ter Horst kreeg een sms over een 'verdachte inlogpoging' en een 'onbekend account' dat aan zijn Google Authenticator was gekoppeld. 'Het bericht kwam van het echte Google‑nummer en verwees naar een telefoonnummer. Ik kreeg eerst "Google‑support", daarna "Bitvavo‑support". Omdat het zo officiël klonk, ben ik meegegaan.'

Terwijl hij aan de lijn was, vulde hij gegevens in en installeerde op advies Trust Wallet. Hij maakte 20.000 euro over 'om het veilig te stellen'. De volgende ochtend was de wallet leeg. Terugbellen had geen zin: niemand nam nog op.