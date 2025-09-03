D66 wil stad bouwen in nieuwe polder tussen Amsterdam en Almere

In het IJmeer tussen Amsterdam en Almere verrijst als het aan D66 ligt een volledig nieuwe stad waar 126.000 mensen kunnen wonen. Daarvoor moet een gebied van 2500 hectare worden ingepolderd. De kosten raamt de partij op zo'n 20 miljard euro. Het is een van de plannen uit het verkiezingsprogramma dat D66 deze week presenteert.

'IJstad', zoals D66 de nieuwe stad voorlopig heeft genoemd, moet ruimte bieden aan 60.000 woningen en daarmee een flinke bijdrage leveren aan het oplossen van het "gigantische" woningtekort. Het wordt "een moderne, compacte stad met een mix van stedelijke bouw en veel groen". In totaal moeten er de komende decennia tien nieuwe steden bijkomen.

"Zoals Nederlandse bedrijven over de hele wereld in groten getale doen, gaan we nu ook in Nederland weer land creëren", aldus D66. "Waarom bouwen we wel twee en misschien zelfs drie Maasvlaktes erbij voor zware industrie, maar geen ruimte voor woningen voor mensen?"

D66 zegt met het voorstel aan te sluiten op bestaande plannen voor een nieuwe spoor- en wegverbinding tussen Amsterdam en Almere, die volgens de partij "al veel te lang op zich laat wachten". Die nieuwe verbinding, bij voorkeur een tunnel, is ook nodig om de eveneens al bestaande plannen voor de bouw van 30.000 woningen in Almere Pampus te kunnen uitvoeren.

Alleen al deze IJmeerverbinding kost naar schatting 10 miljard euro. De kosten van de drooglegging en bouw van de nieuwe stad raamt D66 op 5 miljard euro. Nog eens datzelfde bedrag wil de partij investeren in natuurherstel en uitbreiding van het kunstmatig aangelegde natuurgebied Marker Wadden. "Een investering van formaat", erkent de partij, die er niet bij zegt waar dat geld vandaan moet komen.