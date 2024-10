Miljard dollar opgehaald bij conferentie voor Libanon in Parijs

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De internationale conferentie in Parijs voor steun aan Libanon heeft volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot, 800 miljoen dollar (740 miljoen euro) voor humanitaire hulp en 200 miljoen dollar (185 miljoen euro) voor de Libanese strijdkrachten opgeleverd. Aan de door de Franse president Emmanuel Macron georganiseerde conferentie deden afgevaardigden van circa zeventig landen en vijftien internationale organisaties en instellingen mee.

De toegezegde bedragen zijn hoger dan de 400 tot 500 miljoen euro waar Macron op had gehoopt. Maar diplomaten op de conferentie betreurden het dat weinig concreets is bereikt voor het regelen van een staakt-het-vuren in Libanon. Dat komt volgens hen mede omdat de VS daar een eigen beleid over hebben. Israël voert zwaren aanvallen uit op het land in een strijd met de Libanese beweging Hezbollah.

Donderdag kwamen volgens de Libanese regering in het zuiden van het land drie Libanese militairen om tijdens een missie om gewonden te vervoeren. Ze werden gedood door Israëlische militairen.