Minder asielaanvragen, maar recordaantal nareizigers in 2025

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar vroegen 24.000 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland, enkele duizenden minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er kwamen juist meer gezinsleden van statushouders naar Nederland: ruim 16.000 mensen. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 2013.

Voor het tweede jaar op rij is het aantal asielaanvragen van Syriërs gedaald. In 2025 waren er ruim 70 procent minder aanvragen dan het jaar ervoor, al vormen zij nog altijd de grootste groep.

In 2025 verdubbelde het aantal asielaanvragen van Eritreeërs tot iets meer dan 3000, waarmee ze na Syriërs de tweede groep vormen. Asielzoekers met de Iraakse nationaliteit dienden ongeveer 570 aanvragen in. Dit is minder dan een jaar eerder. In de jaren daarvoor steeg het aantal aanvragen juist.

In 2025 werd een record bereikt wat betreft gezinshereniging. Ruim 16.000 nareizende familieleden kwamen naar Nederland, ongeveer 5000 meer dan het jaar ervoor. Bijna driekwart van hen kwam uit Syrië, terwijl ook het aantal nareizigers uit Jemen sterk toenam.